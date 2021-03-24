Стало известно, почему США проигрывают современные войны

Основная вина за поражения Соединенных Штатов в современных войнах лежит на американских политиках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такую причину назвал обозреватель издания National Review Лоуренс Корб.

Автор статьи отмечает, что за последние полвека США проиграли три крупные войны: во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Журналист напоминает, что войну во Вьетнаме Вашингтон ввел под "ложным предлогом" - в ответ на нападение, которое северные вьетнамцы якобы совершили на американский корабль в Тонкинском заливе. Кроме того, по его мнению, эту войну было попросту нельзя выиграть.

Раскрывая причины поражения в войне во Вьетнаме, Корб напоминает, что война была крайне непопулярна, поскольку коснулась преимущественно низших слоев общества. Элита же, включая бывших президентов США Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Дональда Трампа и Джо Байдена, уклонялась от службы на передовой.

Анализируя войну в Ираке, Корб подчеркивает, что поводом к ней стали необоснованные заявления о наличии у Ирака оружия массового поражения. Он также подмечает, что 20-летняя война в Афганистане нанесла непоправимый ущерб репутации страны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Cоединенные Штаты перестанут насаждать демократию в других странах силой, свергая режимы и устраивая военные интервенции. Он отметил, что несмотря на благие намерения эта тактика в прошлом не сработала.