В Финляндии нашли новый штамм коронавируса

В финском городе Турку найден новый штамм коронавируса, напоминающий южноафриканский.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральную университетскую больницу города, передает Day.Az.

"Обнаруженный штамм не идентичен южноафриканскому, представляется, что он вновь мутировал", - заявили ученые.

Штамм распространялся среди местных студентов. Никому из них не потребовалась госпитализация, потому что у заразившихся появились только легкие симптомы. Тем не менее, мутация заразна - уже установлены больше 90 случаев.

"У этого штамма найдены типичные черты южноафриканского варианта, но в нем присутствует и множество других мутаций", - приводятся слова главврача отделения вирусологии Тютти Вуоринен.

Уточняется, что происхождение мутации пока не ясно. В настоящий момент ученые работают, чтобы получить весь геном вируса.

В Финляндии коронавирусом заразились 73 516 человек, скончались 809 пациентов.

Ранее индийские медики обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией.