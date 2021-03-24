Эстония вводит сертификаты вакцинации

Эстония вводит собственные сертификаты вакцинации, они появятся в апреле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил вице-канцлер в сфере электронных услуг и инноваций министерства социальных дел Калле Киллар, пишет газета Postimees.

"Эстония начнет пользоваться цифровым сертификатом вакцинации в апреле", - сказал он.

По словам чиновника, такие документы нужны, чтобы сделать поездки и повседневную жизнь людей комфортнее. Сертификаты будут внедрены в сотрудничестве с эстонской технологической компанией Guardtime.

В Эстонии коронавирусом заразились 99 008 человек, скончались 823 пациента.