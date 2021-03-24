https://news.day.az/world/1328155.html Эстония вводит сертификаты вакцинации
Эстония вводит сертификаты вакцинации
Эстония вводит собственные сертификаты вакцинации, они появятся в апреле.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил вице-канцлер в сфере электронных услуг и инноваций министерства социальных дел Калле Киллар, пишет газета Postimees.
"Эстония начнет пользоваться цифровым сертификатом вакцинации в апреле", - сказал он.
По словам чиновника, такие документы нужны, чтобы сделать поездки и повседневную жизнь людей комфортнее. Сертификаты будут внедрены в сотрудничестве с эстонской технологической компанией Guardtime.
В Эстонии коронавирусом заразились 99 008 человек, скончались 823 пациента.
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