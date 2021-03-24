ЕС и Великобритания работают над расширением поставок вакцин

Евросоюз и Великобритания работают вместе над расширением поставок вакцин от коронавируса для граждан сообщества и королевства.

Об этом говорится в совместном заявлении ЕС и Лондона, распространенном в среду в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая нашу взаимозависимость, мы работаем над конкретными шагами в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе для создания беспроигрышной ситуации и расширения поставок вакцин для всех наших граждан", - отмечается в нем.

В документе говорится, что "третья волна пандемии делает сотрудничество между ЕС и Великобританией еще более важным". "В конечном итоге открытость и глобальное сотрудничество всех стран станут ключом к окончательному преодолению этой пандемии и обеспечению лучшей подготовки к решению будущих задач. Мы продолжим наши дискуссии", - говорится в нем.