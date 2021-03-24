Иран начинает массовое производство вакцин COV-Iran

Пресс-секретарь Организации по контролю за продуктами и лекарствами Ирана (IFDA) Киануш Джаханпур рассказал, что местная вакцина от коронавируса COV-Iran, разработанная иранскими учеными в Штаб-квартире по исполнению приказа имама Хомейни (HEIKO), будет массово произведена поздней весной, передает Day.Az со ссылкой на Iran.ru.

"Фаза 2 испытаний вакцины COV-Iran Barekat на людях будет завершена к концу апреля. Учитывая сообщения об успехе, эта вакцина, похоже, вошла в фазу 3, и мы начнем фазу массового производства в конце весны, чтобы сделать общую вакцинацию", - сказал Джаханпур в понедельник, сообщает Fars News.

Он добавил, что совместная вакцина также разрабатывается в сотрудничестве между Кубой и Институтом Пастера в Иране. "Фаза 1 и 2 ее клинических испытаний была проведена на Кубе, и фаза 3 началась в Иране", - сказал он, отметив, что 100 000 доз этой вакцины были импортированы в страну, и будет проведена 3-я фаза клинических испытаний этой вакцины с интервалом в две недели.

"Конечно, как только будут подтверждены отчеты о третьей фазе этой вакцины, общая вакцинация и ее массовое производство начнутся в Иране и на Кубе", - сказал Джаханпур.

Он также добавил, что вакцина компании Milad Daru Noor под надзором Министерства обороны под названием "Фахра" вступила в фазу 1 клинических исследований и будет доступна до конца лета.

"Рази также переживает последние дни первой фазы, и в случае одобрения она перейдет во вторую фазу", - сказал он, добавив, что вакцина, похоже, также будет доступна для населения в конце лета и начале осени.

"В дополнение к упомянутым вакцинам, несколько научно-исследовательских институтов имеют вакцины на стадии доклинических исследований и даже на клинической стадии, и в случае одобрения они будут запущены в массовое производство следующей осенью и зимой", - сказал Джаханпур.

По оценкам иранских властей, вакцина COV-Iran будет подготовлена ​​для общей вакцинации в конце весны или начале лета (июнь).