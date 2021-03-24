Джонсон предупредил о долгосрочных последствиях блокирования поставок вакцин

Блокирование поставок вакцин от коронавируса за рубеж неразумно и может иметь долгосрочные негативные последствия для стран, принимающих подобные решения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, отвечая на вопросы членов комитета по связям Палаты общин британского парламента.

"Я не думаю, что разумно блокировать поставки вакцин или их компонентов. Полагаю, что долгосрочный ущерб, который нанесет такое блокирование, может быть очень существенным, - сказал глава правительства. - Хотел бы ненавязчиво обратить внимание всех, кто рассматривает возможность ввести такие запреты и нарушить цепочки поставок, что бизнес будет обращать внимание на подобные шаги и делать выводы по поводу того, разумно ли будет в будущем инвестировать в страны, которые вводят экспортные ограничения в одностороннем порядке".

17 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала, что Брюссель будет ограничивать поставки препаратов от коронавируса в страны с более высокими темпами вакцинации, чтобы гарантировать выполнение обязательств поставщиков перед государствами ЕС. Брюссель готов пойти на этот шаг на фоне невысоких по сравнению с Великобританией темпов вакцинации в странах сообщества. На текущий момент в Соединенном Королевстве первая из двух прививок уже сделана 28,6 млн человек - 43% жителей королевства. В странах ЕС первую дозу получили чуть более 10% населения.

В Брюсселе заявляют, что за последние месяцы с территории сообщества в Великобританию было направлено 10 млн доз вакцин, однако сам Евросоюз пока не получил ни одной дозы препарата с британских производств, хотя британско-шведская компания AstraZeneca обещала осуществлять такие поставки. По словам фон дер Ляйен, "при открытых дорогах движение должно быть двусторонним".

Вечером в среду ЕС и Великобритания распространили совместное заявление о том, что ведут совместную работу над расширением поставок вакцин "в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе". Стороны подчеркнули, что "открытость и глобальное сотрудничество всех стран станут ключом" к победе над вирусом.