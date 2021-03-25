Во Франции запретили собираться в группы более 6 человек

Министерство внутренних дел Франции ввело в связи с продолжающейся пандемией запрет собираться вне помещений группами более шести человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующую телеграмму глава МВД Жеральд Дарманен направил полицейским префектам во вторник. В распоряжении подчеркивается, что запрет касается не только тех 16 департаментов, в которых на прошлой неделе был введен карантин, а всей территории Франции.

По положению на вечер среды во Франции продолжается рост числа тяжело больных в реанимационных палатах. Этот показатель достиг 4 651 человек, что на 17 больше, чем днем ранее. В настоящее время ожидается, что карантин будет введен еще в трех департаментах страны.