КНДР произвела запуск ракеты

КНДР осуществила в четверг ракетный запуск, угрозы для Японии эти испытания не представляют.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское правительство.

По его сведениям, высока вероятность, что речь идет о баллистической ракете. На данный момент более точных данных не приводится.