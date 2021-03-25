https://news.day.az/world/1328177.html КНДР произвела запуск ракеты
КНДР произвела запуск ракеты
КНДР осуществила в четверг ракетный запуск, угрозы для Японии эти испытания не представляют.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское правительство.
По его сведениям, высока вероятность, что речь идет о баллистической ракете. На данный момент более точных данных не приводится.
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