https://news.day.az/world/1328180.html Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 30 миллионов
Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 30 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 30 миллионов.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Общее число выявленных случаев COVID-19 в США за все время достигло 30 001 245, скончались 545 053 пациента с диагностированным коронавирусом.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре