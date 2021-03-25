Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 30 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 30 миллионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в США за все время достигло 30 001 245, скончались 545 053 пациента с диагностированным коронавирусом.