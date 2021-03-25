В Грузию доставлена первая партия вакцины "Pfizer" от COVID-19.

По сообщению Day.Az, самолет с первой партией из 30 тысяч доз прибыл в тбилисский аэропорт ночью.

Доставленные из США вакцины переданы Национальному центру по контролю заболеваний и общественному здравоохранению страны. Вакцины будут использоваться для вакцинации граждан старше 65 лет, а также медицинских работников.

Ранее 13 марта Грузия получила 43 200 доз вакцины AstraZeneca. С 15 марта в стране началась вакцинация медицинских работников. В апреле в соседнюю страну планируется доставить дополнительно 86 400 доз вакцины AstraZeneca.