В России в ДТП со скорой погибли три человека

Легковая машина врезалась в стоящий автомобиль скорой помощи в Самаре (РФ), в результате аварии три человека погибли и двое пострадали.

Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

По информации полиции, ДТП произошло вечером в среду в Самаре на улице Фрунзе. По предварительным данным, водитель на легковом автомобиле каршеринга врезался в стоящий автомобиль скорой помощи, после чего наехал на дорожное ограждение.

"По предварительным данным, в результате ДТП скончались водитель и два пассажира легковушки, другие два пассажира легковушки бригадой скорой помощи доставлены в больницу", - сказала собеседница агентства.