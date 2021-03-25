https://news.day.az/world/1328186.html В России в ДТП со скорой погибли три человека
В России в ДТП со скорой погибли три человека
Легковая машина врезалась в стоящий автомобиль скорой помощи в Самаре (РФ), в результате аварии три человека погибли и двое пострадали.
Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По информации полиции, ДТП произошло вечером в среду в Самаре на улице Фрунзе. По предварительным данным, водитель на легковом автомобиле каршеринга врезался в стоящий автомобиль скорой помощи, после чего наехал на дорожное ограждение.
"По предварительным данным, в результате ДТП скончались водитель и два пассажира легковушки, другие два пассажира легковушки бригадой скорой помощи доставлены в больницу", - сказала собеседница агентства.
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