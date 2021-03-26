В Ватикане из-за коронавируса сократили выплаты кардиналам

Папа Римский Франциск из-за коронавируса и последовавшего обострения финансовой ситуации сократил выплаты сотрудникам Святого престола, служащим государства-города Ватикан и других церковных структур.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Vatican News.

23 марта понтифик подписал апостольское послание в форме motu proprio (особого рескрипта). В документе подчеркивается, что чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения негативно сказалась на источниках финансирования Святого престола и Ватикана. Таким образом, "в целях сохранения нынешних рабочих мест" с 1 апреля выплаты будут уменьшены.

Доходы кардиналов сократятся на 10%, других руководящих сановников - на 8%, нижестоящих сотрудников, священнослужителей и монахов - на 3%. Также по 31 марта 2023 года будет приостановлено повышение жалование, которое по договорам происходило один раз в два года.