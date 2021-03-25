Берлускони выписали из больницы

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписался из больницы.

Он был госпитализирован в понедельник, сообщает Day.Az со ссылкой на RaiNews24.

Ранее о госпитализации 84-летнего Берлускони, перенесшего несколько лет назад сложную операцию на сердце, а в сентябре прошлого года переболевшего COVID-19, сообщил один из его адвокатов в начале судебного заседания в Милане по делу, в котором Берлускони проходит обвиняемым.

Ранее уже были прецеденты, когда проблемы со здоровьем и госпитализация экс-премьера давали повод для переноса сроков слушаний.