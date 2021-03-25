https://news.day.az/world/1328191.html Берлускони выписали из больницы
Берлускони выписали из больницы
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписался из больницы.
Он был госпитализирован в понедельник, сообщает Day.Az со ссылкой на RaiNews24.
Ранее о госпитализации 84-летнего Берлускони, перенесшего несколько лет назад сложную операцию на сердце, а в сентябре прошлого года переболевшего COVID-19, сообщил один из его адвокатов в начале судебного заседания в Милане по делу, в котором Берлускони проходит обвиняемым.
Ранее уже были прецеденты, когда проблемы со здоровьем и госпитализация экс-премьера давали повод для переноса сроков слушаний.
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