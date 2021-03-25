Принц Гарри за двое суток получил две работы

Принц Гарри стал членом комиссии Института Аспена, специализирующегося на борьбе с дезинформацией, который находится в Вашингтоне. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

"В современном цифровом мире мы столкнулись с лавиной дезинформации, которая мешает ясно мыслить и понимать мир, в котором мы живем, как отдельным лицам, так и обществу в целом", - цитирует газета герцога.

Отмечается, что принцу предложили новую должность как филантропу и основателю организации Archewell. Он принят на неполный рабочий день - в его обязательства входит периодически принимать участие в заседаниях комиссии.

По данным издания, в комиссию приглашены 14 человек, в том числе бывший конгрессмен из Техаса Уилл Херд, невестка медиамагната Руперта Мердока Кэтрин Мердок, экс-замдиректора Национальной разведки США Сью Гордон и другие.

Накануне сообщалось, что принц Гарри получил руководящую должность в компании BetterUp, специализирующейся на карьерном коучинге и психическом здоровье. Компания находится в Кремниевой долине.