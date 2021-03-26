СМИ: На эстафете олимпийского огня в Японии погас факел

Факел олимпийского огня погас в ходе эстафеты, которая в настоящий момент проходит на территории японской префектуры Фукусима. Как сообщило в четверг агентство Kyodo, факел был немедленно вновь зажжен от лампады, после чего забег продолжился, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эстафета олимпийского огня началась 25 марта с территории футбольного тренировочного центра J-Village ("Джей-вилладж") в Фукусиме. Событие проходит в условиях осуществления мер по предотвращению распространения нового коронавируса. Каждого факелоносца на безопасном расстоянии сопровождают около десяти работников оргкомитета Игр, а также сотрудники полиции, которые следят за происходящим. Кроме того, контролируется и зажжение каждого нового факела. После этого предыдущего бегуна просят отойти в сторону, координирующий работник оргкомитета получает от окружающих коллег информацию о текущей ситуации, и лишь затем следующему факелоносцу позволяют продолжить забег.