https://news.day.az/world/1328223.html В Армении за последние сутки коронавирусом заразились 1257 человек
В Армении за последние сутки коронавирусом заразились 1257 человек
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в Армении достигло 187 441.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, за минувшие сутки коронавирусом заразился еще 1257 человек, умерли 14 человек.
Число умерших от коронавируса в Армении достигло 3416.
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