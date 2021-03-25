В Армении за последние сутки коронавирусом заразились 1257 человек

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в Армении достигло 187 441.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, за минувшие сутки коронавирусом заразился еще 1257 человек, умерли 14 человек.

Число умерших от коронавируса в Армении достигло 3416.