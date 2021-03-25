https://news.day.az/world/1328233.html В реанимацях осталось три койки - коронакризис в Армении
В реанимацях осталось три койки - коронакризис в Армении
В реанимациях медцентров, занимающихся лечением больных с коронавирусом в Армении, почти не осталось свободных мест из-за высокого суточного прироста случаев заражения, об этом заявила пресс-секретарь Минздрава Рипсиме Хачатрян.
По ее словам, на данный момент на искусственной вентиляции легких находятся 63 человека, а из 262 мест в реанимациях занято 259, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.
Состояние 187 пациентов медики оценивают как крайне тяжелое, еще 750 - как тяжелое, добавила Хачатрян.
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