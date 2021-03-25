https://news.day.az/world/1328250.html В России выявили еще 9 221 случай коронавируса
В России выявили еще 9 221 случай коронавируса
В России выявили 9 221 новый случай коронавируса. Об этом сообщает оперштаб в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Также за прошедшие сутки полностью выздоровел 10 881 человек, скончались 393 пациента.
За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 492 692 жителей России, из них умерли 96 612, вылечился 4 109 281 человек.
Днем ранее был выявлен 8 861 случай коронавируса.
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