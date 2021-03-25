В России выявили еще 9 221 случай коронавируса

В России выявили 9 221 новый случай коронавируса. Об этом сообщает оперштаб в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также за прошедшие сутки полностью выздоровел 10 881 человек, скончались 393 пациента.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 492 692 жителей России, из них умерли 96 612, вылечился 4 109 281 человек.

Днем ранее был выявлен 8 861 случай коронавируса.