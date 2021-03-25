В Британии началось расследование в отношении экс-премьера Дэвида Кэмерона

Британский надзорный орган по лоббистской деятельности приступил к расследованию возможного нарушения бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном (2010-2016 гг.) соответствующего законодательства, одобренного в свое время его же кабинетом. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph, передает Day.Az.

Отмечается, что речь идет о лоббировании экс-премьером бывших коллег на Уайтхолле (лондонская улица, на которой расположены главные правительственные учреждения страны) с целью получения компанией Greensill Capital госкредитования, необходимого для крупных фирм в условиях пандемии коронавируса. Соответствующие решения были приняты всего за несколько месяцев до банкротства указанной фирмы в марте 2021 года.

Согласно британскому законодательству, при продвижении интересов третьей стороны в органах госвласти с целью получения прибыли необходимо сначала зарегистрироваться в официальном правительственном реестре лоббистов. За невыполнение соответствующего требования нарушителю грозит штраф в размере £7,5 тыс. (более $10 тыс.) или, при серьезных нарушениях, - уголовное преследование.

Предполагается, что Кэмерон напрямую связывался с министерством финансов, направил в том числе несколько текстовых сообщений главе Минфина Риши Сунаку, а также с Даунинг-стрит, 10 и Банком Англии. Подобные попытки были безуспешными, но вызвали вопросы относительно справедливого доступа к государственному финансированию.

Управление реестра лоббистов-консультантов в настоящее время "расследует, участвовал ли экс-премьер в лоббистской деятельности", будучи незарегистрированным в таком качестве.

По данным газеты, в понедельник, 22 марта, влиятельная группа депутатов от правящей Консервативной партии заблокировала попытку провести парламентское расследование деятельности Кэмерона в связи с Greensill Capital, где он работал в качестве советника с 2018 года.