Украина побила два рекорда по коронавирусу

Украина побила два рекорда - по заражению коронавирусом и смертности от COVID-19. Об этом в четверг, 25 марта, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За последние сутки в стране подтвердили 16 669 случаев заражения. Госпитализировано 4838 человек, умерли 362 пациента, выздоровели 6748.

До этого рекордное число новых случаев COVID-19 было выявлено 27 ноября - 16 294 инфицированных. Наибольшая смертность ранее фиксировалась 23 марта - 342 летальных исхода.

Всего с начала эпидемии на Украине заразились коронавирусом почти 1,6 миллиона человек, скончались более 31 тысячи, излечились более 1,2 миллиона.

24 марта в стране зафиксировали вторую с начала кампании по иммунизации смерть после инъекции препарата от коронавируса индийского производства Covishield.