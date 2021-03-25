СМИ: Партия Нетаньяху побеждает на выборах в Израиле

Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху побеждает после подсчета 90% голосов избирателей на состоявшихся 23 марта парламентских выборах в Израиле, но создание устойчивой коалиции и нового правительства по их итогам маловероятно из-за распределения мест в будущем Кнессете (парламенте) 24-го созыва.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг государственное израильское радио Kan.

"После подсчета 90% голосов лагерь сторонников Нетаньяху получает 59 мест, а блок противников Нетаньяху - 56", - указывает радиостанция. По ее подсчетам, на настоящий момент 30 из 120 мест в Кнессете (парламенте) отходят "Ликуд", а ближайшему конкуренту - партии "Еш атид" лидера оппозиции Яира Лапида - 18 парламентских кресел, и большой разрыв между ними сохранится и после завершения подсчета всех голосов, что ожидается в пятницу.

Лагерь заявленных сторонников Нетаньяху по предварительным результатам подсчета голосов по состоянию на утро 25 марта получает под свой контроль 52 парламентских мандата (30 - "Ликуд", 9 - ультрарелигиозная партия ШАС, 7 - еще одна ультрарелигиозная партия "Объединенный иудаизм Торы" и 6 - новая правая партия "Религиозный сионизм"), еще 7 депутатских портфелей в коалицию может принести правая партия "Ямина", лидер которой - бывший министр обороны в предыдущем кабмине Нетаньяху Нафтали Беннет - уже заявил, что определится, кого поддерживать, только после публикации окончательных данных подсчета голосов.