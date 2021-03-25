Россия начала производство третьей вакцины против коронавируса

С сегодняшнего дня началось официальное производство третьей российской вакцины против коронавируса - "КовиВак".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования России, старт производству вакцины "КовиВак", созданной Центром имени Чумакова, дал министр Валерий Фальков.

Первые поставки российской вакцины "КовиВак" в гражданский оборот начнутся 28 марта. Вакцина "КовиВак" прошла государственную регистрацию в феврале этого года.

Отметим, 11 августа прошлого года в России прошла государственную регистрацию первая в мире вакцина против коронавируса под названием Спутник V. Осенью прошлого года в России прошла государственную регистрацию вторая вакцина против коронавируса - "ЭпиВакКорона".