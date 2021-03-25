В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 97 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 97 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 62 142. За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 7 506 человек.

Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1 830 823.