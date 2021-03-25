Специалисты рассказали, когда завершится третья фаза исследований вакцины "Ковивак"

Документы на международную преквалификацию вакцины от коронавирусной инфекции "Ковивак" будут направлены после завершения третьей фазы ее клинических испытаний, сообщил журналистам директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сейчас готовим документы. В третьей фазе будут участвовать люди с сопутствующими заболеваниями - онкологическими и аутоиммунными, сахарным диабетом. Мы ориентируемся где-то на 3 тыс. человек. И после того, как мы получим разрешение, в течение полугода у нас завершится третья фаза. И мы планируем подать на преквалификацию", - сказал он.

В среду центр Чумакова начал производство третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции "Ковивак". Ожидается, что вакцина, выпускаемая в форме суспензии для внутримышечного введения, поступит в гражданский оборот 28 марта. Научный центр планирует производить до 10 млн доз вакцины в год.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную центром им. М. П. Чумакова РАН.