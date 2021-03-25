Хайнань предоставил в марте вакцину от коронавируса более чем 1 млн жителей провинции

Южная китайская провинция Хайнань в текущем месяце распределила среди местных жителей 1,14 млн доз вакцин от коронавируса, все привившиеся в скором времени получат вторую дозу препарата. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Власти региона в марте начали второй этап массовой вакцинации в преддверии двух масштабных мероприятий: Азиатского экономического форума в Боао, который пройдет с 18 по 21 апреля, и первой Китайской международной выставки потребительских товаров в Хайкоу, запланированной на период с 7 по 10 мая. Администрация провинции ожидает, что их посетит большое число людей, в том числе из-за рубежа. Это увеличивает риски распространения коронавирусной инфекции. В данной ситуации прививочная кампания позволит укрепить коллективный иммунитет на Хайнане, пишет издание.

Власти Хайнаня планировали привить в марте жителей трех крупных городов провинции - Хайкоу, Цюнхай и Санья, по 500 тыс., 280 тыс. и 250 тыс. человек соответственно.

Первый этап вакцинации для приоритетных групп населения начался в провинции в декабре 2020 года. Препарат предоставлялся тем, кто часто контактирует с большим числом людей и возможными источниками заражения. На первом этапе медики привили 391 тыс. человек. По последним данным, на настоящий момент по две дозы препарата в провинции получили уже 506 тыс. человек.

Форум в Боао называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов многих стран.

Первая Китайская международная потребительская ярмарка - одна из мер по реализации генеральной программы развития Хайнаньского порта свободной торговли. В ней примут участие более 800 компаний из Китая и 630 - из-за рубежа, среди них всемирно известные бренды.