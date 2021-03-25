Реактивный учебно-тренировочный самолет Hawk T1 разбился на юго-западе Англии

Реактивный учебно-тренировочный самолет Королевских Военно-воздушных сил Великобритании Hawk T1 разбился в четверг на полуострове Корнуолл на юго-западе Англии. По информации телеканала Sky News, оба члена экипажа успешно катапультировались, жертв нет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Чрезвычайные службы в настоящий момент находятся в зоне Сент-Мартинса города Хелстон после сообщений о катастрофе самолета. Просим людей избегать этот район, пока первые спасатели находятся на месте", - говорится в сообщении полиции графств Девон и Корнуолл.