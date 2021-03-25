Три миллиона жителей Африки заразились коронавирусом в 2020 году

Эпидемиологи выяснили, что за 2020 год коронавирусом заразились почти 3 млн жителей Африки. Причем больше половины из них сделали это во вторую волну эпидемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, результаты исследования опубликовал научный журнал Lancet.

"Распространение вируса по Африке во время второй волны эпидемии ускорили несколько факторов: не только менее тщательное соблюдение ограничительных мер, но и появление новых более заразных штаммов SARS-CoV-2", - рассказал директор африканского Центра контроля и профилактики болезней (CDC) Джон Нкенгасонг.

Согласно первым прогнозам Всемирной организации здравоохранения, за прошлый год коронавирус нового типа мог поразить почти 250 млн жителей Африки. Однако дальнейшие наблюдения показали, что пандемия почти не затронула континент. В феврале этого года медики из Замбии и США усомнились в подобных результатах: они обнаружили следы коронавирусной инфекции в организме 20% недавно умерших замбийцев.

Данные об этом очень важны, поскольку медицина на континенте в целом развита не очень сильно, поэтому африканцы могут служить резервуаром для возникновения новых вариантов вируса. Чтобы выяснить истинные масштабы заболеваемости на континенте, Нкенгасонг и его коллеги всесторонне проанализировали данные, которые собирали медицинские службы стран-участниц Африканского союза в промежутке между февралем 2020 года и январем 2021 года.

Анализ этих данных помог проследить, как на всем континенте протекали обе волны эпидемии. В результате ученые выделили несколько факторов, которые повлияли на скорость распространения SARS-CoV-2 максимально сильно.

В частности, ученые обнаружили, что коронавирусом нового типа заразились в общей сложности почти 3 млн африканцев. Это около 3,4% от общего количества случаев заражений на планете. Примерно 65,6 тыс. погибли от инфекции, что также составляет около 3,6% от общего количества по миру. Оба этих показателя, как отмечает директор CDC, существенно выше прогнозов ООН, но ниже тех значений, которые характерны для других континентов Земли.

При этом подавляющее большинство зафиксированных случаев заражения, более 80%, оказалось сосредоточено всего в девяти странах - ЮАР, Марокко, Египта, Эфиопии, Туниса, Алжира, Ливии, Нигерии и Ганы. Максимальное соотношение смертей - 78% - пришлось на пять государств - ЮАР, Египет, Марокко, Тунис и Алжир. Во всех этих странах, как отмечают ученые, частота заболеваемости и смертей от COVID-19 была заметно выше среднемирового уровня.

Больше половины случаев заражений зафиксировали в ходе второй волны эпидемии. Во время нее количество ежедневно выявляемых новых случаев инфекции выросло примерно на треть по сравнению с апрелем 2020 года. Ученые связывают это с тем, что доля стран, которые соблюдали строгие ограничительные меры, упала с 96% в начале 2020 года до 70% к его концу.

Эпидемиологи не исключают, что существенную роль в ускорении эпидемии могли сыграть новые варианты коронавируса, в том числе его южноафриканские штаммы, которые появились в конце 2020 года. Нкенгасонг и его коллеги надеются, что дальнейшие наблюдения помогут оценить роль этих разновидностей SARS-CoV-2 в увеличении числа заражений.