Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол в связи с финансированием Международного фонда тюркской культуры и наследия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно протоколу, бюджет Международного фонда тюркской культуры и наследия будет сформирован на основании взносов стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), в том числе и Турции.

Напомним, Международный фонд тюркской культуры и наследия был создан по инициативе Президента Азербайджанской Республики. В 2019 году на VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Узбекистан получил статус члена организации, а Венгрия - страны-наблюдателя. В феврале 2021 года между Международным фондом тюркской культуры и наследия и посольством Литовской Республики в Азербайджане был подписан Меморандум о сотрудничестве.

Штаб-квартира организации находится в Баку. Отметим, церемония открытия здания Фонда состоялась в рамках 7-го саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в октябре 2019 года.