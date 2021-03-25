Фестиваль красок Холи в Индии

Фестиваль красок Холи - это ежегодный индуистский фестиваль весны.

По одной из версий, происхождение праздника связано с индуистским мифом о том, как бог Шива сжёг взглядом богиню Каму. По другой версии, событие связано с мифом о противнице индуистского бога Вишну демонице Холики. Ее именем назван праздник.

Во время фестиваля люди разводят костёр, проводят религиозные ритуалы и молятся, чтобы зло внутри них было уничтожено, также как Холика, сестра короля демонов Хираньякашипу, чье чучело сжигают на этом костре.

В следующие дни участники шествуют по улицам до вечера и осыпают друг друга цветным порошком, который символизирует пепел от костра Холи, поливают подкрашенной водой и грязью.

Кроме индуистов свои версии праздника имеют верующие других религий, таких как сикхизм или джайнизм.

Индийские общины также проводят этот фестиваль в других регионах планеты, в частности, в странах Азии, Европы и США.