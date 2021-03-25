https://news.day.az/world/1328321.html В московском метро пассажир напал на полицейского - ВИДЕО
В московском метро пассажир напал на полицейского - ВИДЕО
Мужчина напал на одного из полицейских, остановивших его для проверки документов на станции метро "Орехово" в Москве, и порвал ему форму.
Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Сотрудники полиции остановили мужчину для проверки документов на станции метро "Орехово". Мужчина повел себя неадекватно, напал на одного из сотрудников и порвал ему форменную одежду", - рассказали в ведомстве.
Мужчину сразу же задержали и доставили в отдел полиции. Информации о возможных телесных повреждениях полицейского пока нет.
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