В Ереване осквернили памятник, посвященный землетрясению в Спитаке

Вандалы в Ереване осквернили памятник журналистам, освещавшим землетрясение в Спитаке, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"В Ереване вандалы осквернили памятник журналисту, установленный во дворе церкви Святой Богородицы в одном из парков района Нор Норк. Памятнику, выполненному из цветного металла, отпилили руку и ногу", - говорится в сообщении агентства.

Как сообщили Sputnik Армения в полиции, сигнал поступил в четверг утром, сейчас готовятся материалы по данному делу. Министерство образования, науки, культуры и спорта выступило с заявлением, осудив акт вандализма.

Памятник был открыт в 2014 году, он посвящен репортерам, освещавшим разрушительное Спитакское землетрясение, которое произошло 7 декабря 1988 года на северо-западе Армянской ССР.