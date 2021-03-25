Иран нанес ракетный удар по израильскому грузовому судну

Иран запустил ракету по израильскому контейнеровозу в Аравийском море.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил израильский новостной портал N12.

По данным телеканала, ракета повредила принадлежащее компании XT Management судно, но то продолжило идти по маршруту в Индию. Отмечается, что об инциденте были проинформированы силы безопасности Израиля, которые изучают степень серьезности инцидента.