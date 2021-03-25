В Уругвае загорелся вертолет с вакциной от коронавируса

Вертолет ВВС Уругвая с вакциной компании Pfizer от коронавируса загорелся при аварийной посадке в четверг, в результате были уничтожены 180 доз препарата.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Observador.

Вертолет перевозил вакцину в город Роча, но из-за технических неполадок вынужден был сесть в 30 км от него. Несколько членов экипажа получили незначительные травмы.