https://news.day.az/world/1328332.html В Уругвае загорелся вертолет с вакциной от коронавируса
В Уругвае загорелся вертолет с вакциной от коронавируса
Вертолет ВВС Уругвая с вакциной компании Pfizer от коронавируса загорелся при аварийной посадке в четверг, в результате были уничтожены 180 доз препарата.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Observador.
Вертолет перевозил вакцину в город Роча, но из-за технических неполадок вынужден был сесть в 30 км от него. Несколько членов экипажа получили незначительные травмы.
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