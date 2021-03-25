Эта страна назвала условие допуска туристов

В Сербию смогут приехать только прошедшие вакцинацию туристы, ПЦР-тесты и изоляция при этом не понадобятся. Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Сербии.

Сообщается, что туристы, привившиеся одной из любой доступных сейчас вакцин - Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca или "Спутник V", смогут быть допущены на территорию популярной европейской страны без ПЦР-теста и прохождения изоляции.

При этом обязательным условием власти страны назвали именно прохождение полной вакцинации, то есть двух доз препарата.

Однако в пресс-службе не уточнили, будет ли приниматься сертификат о вакцинации других стран, помимо Сербии.