https://news.day.az/world/1328336.html Эта страна назвала условие допуска туристов
Эта страна назвала условие допуска туристов
В Сербию смогут приехать только прошедшие вакцинацию туристы, ПЦР-тесты и изоляция при этом не понадобятся. Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Сербии.
Сообщается, что туристы, привившиеся одной из любой доступных сейчас вакцин - Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca или "Спутник V", смогут быть допущены на территорию популярной европейской страны без ПЦР-теста и прохождения изоляции.
При этом обязательным условием власти страны назвали именно прохождение полной вакцинации, то есть двух доз препарата.
Однако в пресс-службе не уточнили, будет ли приниматься сертификат о вакцинации других стран, помимо Сербии.
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