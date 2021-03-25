Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Американский лидер Джо Байден намерен бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году. Об этом он заявил в четверг на своей первой полноформатной пресс-конференции с момента вступления в должность главы государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мой ответ - да. Я планирую бороться за переизбрание, этого я ожидаю", - сказал он. Позднее, отвечая на уточняющий вопрос, Байден добавил, что в принципе не любит загадывать на будущее, однако в настоящий момент его ожидания именно таковы. "Я сказал, что я этого ожидаю", - пояснил он. "Я никогда не могу с уверенностью планировать ничего заранее на срок в четыре или три с половиной года", - добавил хозяин Белого дома.

Ему был также задан вопрос, рассчитывает ли он участвовать в выборах вместе с Камалой Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента. "Я в полной мере ожидаю, что так и будет, она прекрасно выполняет работу, она прекрасный партнер", - ответил Байден.

Нынешнему президенту также задали вопрос про его предшественника - Дональда Трампа, который, по словам журналиста, на аналогичном по времени этапе своего президентства уже начал готовиться к следующим выборам. "Мой предшественник... Боже мой, как мне его не хватает", - ответил Байден, засмеявшись.

Президента спросили, рассчитывает ли он, что на следующих выборах его противником снова будет Трамп. "Ну хватит, я даже об этом не думаю. Я понятия не имею, я понятия не имею даже, будет ли еще Республиканская партия. А вы?" - ответил глава государства.

Предыдущие президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Республиканец Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.