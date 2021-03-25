ЕС готов активизировать сотрудничество с Турцией

На саммите ЕС было решено активизировать политический и экономический диалог с Турцией, сообщается в итоговом заявлении встречи лидеров ЕС по отношениям с Турцией, которое было распространено в четверг в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы приветствуем недавнюю деэскалацию в Восточном Средиземноморье благодаря прекращению нелегальной буровой деятельности, возобновлению двусторонних переговоров с Грецией и предстоящим переговорам по кипрской проблеме под эгидой ООН", - сказано в документе.

Ранее Турция вела геологоразведку углеводородов в спорных водах близ побережья Кипра.

"С целью укрепить эту позитивную динамику ЕС готов начать с Турцией поэтапный, пропорциональный и обратимый диалог по активизации сотрудничества по ряду направлений", - решили на саммите ЕС.