Генсек ООН обеспокоен идеологией расового превосходства

Идеология белого превосходства в 2020 году достигла небывалых масштабов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Генассамблеи организации, посвященном Международному дню памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.

"Хотя трансатлантическая работорговля прекратилась более двух столетий назад, идеи, на которых она основывалась, живы до сих пор, - отметил он. - В Европе, США, повсюду белый супремасизм рекрутирует новых сторонников".

"Мы все должны бороться с ложью идеологии расового превосходства", - подчеркнул он.