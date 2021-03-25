https://news.day.az/world/1328346.html Генсек ООН обеспокоен идеологией расового превосходства
Генсек ООН обеспокоен идеологией расового превосходства
Идеология белого превосходства в 2020 году достигла небывалых масштабов.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Генассамблеи организации, посвященном Международному дню памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.
"Хотя трансатлантическая работорговля прекратилась более двух столетий назад, идеи, на которых она основывалась, живы до сих пор, - отметил он. - В Европе, США, повсюду белый супремасизм рекрутирует новых сторонников".
"Мы все должны бороться с ложью идеологии расового превосходства", - подчеркнул он.
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