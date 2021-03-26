В России рухнул вертолет

Вертолет МЧС России КА-32 упал в Калининградской области в акваторию Куршского залива во время учебного полета. Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT".

По информации канала, двух человек спасли и доставляют на катере на берег.

Как сообщил Telegram-канал 112, по предварительным данным, один человек погиб.