https://news.day.az/world/1328351.html В России рухнул вертолет - есть погибший
В России рухнул вертолет - есть погибший
Вертолет МЧС России КА-32 упал в Калининградской области в акваторию Куршского залива во время учебного полета. Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT".
По информации канала, двух человек спасли и доставляют на катере на берег.
Как сообщил Telegram-канал 112, по предварительным данным, один человек погиб.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре