В Украине приняли необычное решение в связи с вакцинами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал правительственный закон, который снимает любую ответственность с производителей вакцин от коронавируса за возможные последствия после прививки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее украинский кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, по которому с производителей вакцин от коронавируса снимут ответственность за возможные последствия после прививок. Документ разработан на основании рекомендации ВОЗ.

В пояснительной записке к закону отмечается, что такая инициатива необходима для обеспечения возможности исполнения обязанностей, определенных соглашениями и подписанными Украиной в рамках механизма COVAX, а также для обеспечения возможности оперативной организации профилактических мер по противодействию коронавирусу.

"Освобождение от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, медицинских работников и других лиц, привлеченных к осуществлению мероприятий, связанных с вакцинацией, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)", - говорится в документе.

В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном кабмином.