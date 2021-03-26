Суд Пакистана оставил под стражей убийцу журналиста Дэниела Перла

Верховный суд Пакистана отказался освободить из заключения террориста Ахмеда Омара Шейха, приговоренного к смертной казни за организацию убийства в 2002 году репортера американской газеты The Wall Street Journal Дэниела Перла.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на заседании 25 марта Верховный суд отказался удовлетворить требование адвокатов Шейха о его освобождении, но распорядился улучшить условия содержания террориста в местах лишения свободы. Шейха переведут из Карачи в тюрьму в городе Лахор, где он будет размещен в корпусе для проживания тюремного персонала и сможет пользоваться частичной свободой.

В феврале Высокий суд провинции Синд признал вину Шейха в убийстве Перла "недоказанной" и принял беспрецедентное решение о замене для него смертной казни семилетним тюремным заключением. С учетом того, что Шейх находится в местах лишения свободы уже около 20 лет, это решение означало освобождение террориста.

После того, как правительство Синда и родные Перла оспорили это постановление, Верховный суд взял на себя решение дальнейшей судьбы убийцы американского журналиста. Он оставил в силе оправдательный приговор Шейху, вынесенный судом Синда, однако не дал разрешения на его освобождение.

По решению Верховного суда Шейх был переведен из камеры смертников в один из правительственных домов отдыха, где его могли ежедневно посещать родственники. Пакистанское правительство оплатило его отдых и проезд на транспорте для посещающих родных.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши после телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Шейху не угрожает экстрадиция в США. Блинкен заявил о глубокой озабоченности Соединенных Штатов возможным освобождением в Пакистане убийцы журналиста Перла и выразил надежду на пересмотр судебного решения. МИД Индии назвал освобождение Шейха "пародией на правосудие и демонстрацией того, как Пакистан в действительности относится к борьбе с терроризмом".

Ахмед Омар Шейх был приговорен в Пакистане к смертной казни за организацию убийства в 2002 году Дэниела Перла.

Являясь главарем запрещенной в Пакистане мусульманской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия пророка Мухаммеда"), Шейх был признан виновным в заговоре с целью похищения и убийства Перла. Поводом для резонансного преступления послужило журналистское расследование американского репортера о связях пакистанских экстремистов с международным террористом Ричардом Рейдом, попытавшимся взорвать над Атлантикой авиалайнер Boeing 747 компании American Airlines, выполнявший рейс Париж - Майами. Факт убийства подтвердила видеозапись, полученная властями Пакистана и США.