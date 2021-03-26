В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации

Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что в четверг Северная Корея провела пуски ракет новой модификации, сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это новая модификация баллистической ракеты, пуски которой до сих пор не проводились. Они были осуществлены с подвижного ракетного комплекса такого же типа, как представленный на военном параде в Северной Корее в январе", - сказал министр.

Он подчеркнул, что сейчас идет анализ того, какие ракеты были выпущены.

Министр высказал намерение "обеспечить мир и безопасность, приведя систему противоракетной обороны в должное состояние".

25 марта Северная Корея из района населенного пункта Сондок, который находится в провинции Хамген-Намдо на востоке страны, провела два пуска баллистических ракет. Они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесли урона воздушным и морским судам. Дальность полета оценивается в 450 км высота - до 100 км.