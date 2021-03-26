В Чехии проверяют 25 случаев смерти пациентов после прививок от коронавируса

Государственный институт контроля за лекарственными препаратами, являющийся национальным фармацевтическим регулятором Чехии, проверяет 25 случаев смерти пациентов, которые могут быть связаны с вакцинацией против коронавируса. Об этом сообщила газета Lidove noviny, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В течение последней недели в республике было зафиксировано четыре случая смерти граждан, сделавших прививки, которые могут быть связаны с негативными последствиями применения вакцин. Эксперты подробно проверяют обстоятельства, связанные с каждым из них.

В Чехии, согласно Государственному институту контроля за лекарственными препаратами, зарегистрировано 2 288 случаев негативной реакции на прививки у прошедших вакцинацию. На данный момент в республике с населением более 10 млн граждан первую инъекцию от коронавируса получили более одного миллиона жителей, а полный цикл вакцинации прошли 400 тыс. из них.

В Чехию поступают препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

В апреле страна ожидает 40 тыс. доз вакцины американского производителя Johnson & Johnson.