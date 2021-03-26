https://news.day.az/world/1328411.html Турция начала переговоры по поставкам вакцины «Sputnik V»
Турция начала переговоры по поставкам вакцины «Sputnik V»
"Мы ожидаем, что к концу мая в Турцию будет доставлено 100 млн. доз вакцины и будут привиты 50 млн. человек".
Как сообщает Day.Az, об этом после заседания Научного совета по коронавирусу сказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Он отметил, что на сегодняшний день в Турции использовано более 14 млн. доз вакцины против COVID-19, в стране используется более 18 млн. доз вакцины, доставленной из-за границы.
Ф.Коджа подчеркнул, что начаты предварительные переговоры по поставкам вакцины "Sputnik V": "Широкое использование этой вакцины будет разрешено после ее тестирования".
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