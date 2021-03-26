https://news.day.az/world/1328413.html В Грузии за сутки коронавирусом заразились 419 человек
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 419 человек
За последние сутки в Грузии выявлено 419 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 6 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 279 446, число умерших выросло до 3 738.
От коронавируса вылечились 271 575 человек.
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