В Грузии за сутки коронавирусом заразились 419 человек

За последние сутки в Грузии выявлено 419 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 6 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 279 446, число умерших выросло до 3 738.

От коронавируса вылечились 271 575 человек.