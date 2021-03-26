Названы потери глобальной экономики от пандемии коронавируса

Потери мировой экономики от пандемии коронавируса составили более 3,5 триллиона долларов, что в два раза превышает ущерб, нанесенный кризисом 2008 года.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Пандемия COVID-19, очевидно, войдет в историю как один из крупнейших вызовов XXI столетия. Ее последствия оказали пагубное влияние на все сферы нашей жизни. Не остались в стороне и международные экономические отношения. Эксперты сходятся во мнении, что мы имеем дело с крупнейшим глобальным кризисом со времен Второй мировой войны. Потери мировой экономики составили более 3,5 триллиона долларов. Это уже в два раза больше, чем во время кризиса 2008 года", - сказал Вершинин.

По его словам, все это стало серьезной проверкой на прочность как национальных экономик, так и международных институтов.

"Непросто справляться с нарастающим давлением и глобальной финансовой системе. К сожалению, многие все чаще предпочитают действовать по принципу "каждый сам за себя". Какой эффект это оказывает на многостороннее экономическое сотрудничество, представить несложно", - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что "мировая экономика едина, и именно через многостороннее сотрудничество, нацеленное на поступательное и всеобъемлющее развитие, лежит путь к выходу из нынешнего масштабного кризиса".

"Преодолеть его иначе, как сообща, человечеству едва ли удастся", - заключил высокопоставленный дипломат.