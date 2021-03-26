«Pfizer» разработает вакцину для детей к началу следующего учебного года

"Pfizer" разработает вакцину против коронавируса (COVID-19) для детей в возрасте 12-15 лет к началу следующего учебного года.

Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, об этом сообщил старший вице-президент "Pfizer" по клиническим исследованиям вакцины и развитию Уильям Грабер.

По его словам, в настоящее время компания проводит клинические испытания, уже оценены результаты применения вакцины к 2 259 подросткам в возрасте 12-15 лет и в ближайшее время общественность будет проинформирована об эффективности и безопасности применения вакцины.