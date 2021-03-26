Китай введет ответные санкции против Великобритании

Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций Великобритании в ответ на односторонние санкции из-за Синьцзяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом следует из заявления МИД КНР.

Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". МИД Китая в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. Китайские послы были вызваны в МИД ряда других европейских государств, в частности Франции, Германии и Италии.

"Китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении девяти лиц и четырех организаций (из Великобритании), распространявших ложь и дезинформацию о Синьцзяне", - следует из заявления на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

В санкционном списке оказались член британского парламента Том Тугендат, бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит, член парламента Великобритании Нил О'брайэн, член Палаты лордов Дэвид Элтон, член парламента Великобритании Тим Лоутон, член парламента Великобритании Нус Гани, член Палаты лордов Хелена Кеннеди, адвокат Джеффри Найс, специалист по изучению Китая, автор публикаций об уйгурах Джоан Смит Финлей, организаций China Research Group, комиссия по правам человека Консервативной партии, организация Уйгурский трибунал, которая занимается расследованием преступлений против уйгуров и других мусульманских меньшинств в Китае, а также объединение адвокатов Essex Court Chambers.

Всем лицам, попавшим в санкционный список, а также членам их семей, запрещен въезд на материковую часть Китая, в Гонконг и в Макао. Их имущество в Китае будет заморожено, китайским граждан и организациям запрещено с ним вести бизнес.

"Великобритания ввела односторонние санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций из Китая, ссылаясь на так называемые нарушения прав человека в Синьцзяне. Этот шаг был основан ни на чем, как на лжи и дезинформации, является нарушением базовых норм международного права, грубым вмешательством во внутренние дела Китая и серьезно подрывает китайской-британские отношения", - подчеркнули в китайском МИД.

В ведомстве отметили, что Китай настроен решительно на защиту своего суверенитета, безопасности и интересов развития.

"Китай оставляет за собой право на дальнейшие меры. Мы настоятельно призываем Великобританию не идти дальше по этому неверному пути, в противном случае Китай примет дальнейшие решительные ограничительные меры", - говорится в заявлении.