https://news.day.az/world/1328455.html Пять человек погибли в результате торнадо в Алабаме
Пять человек погибли в результате торнадо в Алабаме
По меньшей мере пять человек погибли в результате торнадо в американском штате Алабама, сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.
"Многочисленные дома повреждены, многие люди ранены и по крайней мере пять человек погибли", - заявил шериф.
Кроме того, он выразил обеспокоенность возможным новым штормом, который может пройти по уже пострадавшим областям штата.
По данным Национальной метеорологической службы, в четверг было зарегистрировано четырнадцать торнадо в Алабаме и один в Миссисипи.
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