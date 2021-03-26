Пять человек погибли в результате торнадо в Алабаме

По меньшей мере пять человек погибли в результате торнадо в американском штате Алабама, сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.

"Многочисленные дома повреждены, многие люди ранены и по крайней мере пять человек погибли", - заявил шериф.

Кроме того, он выразил обеспокоенность возможным новым штормом, который может пройти по уже пострадавшим областям штата.

По данным Национальной метеорологической службы, в четверг было зарегистрировано четырнадцать торнадо в Алабаме и один в Миссисипи.