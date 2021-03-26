Кыргызстан и Узбекистан согласовали все спорные участки границы

Кыргызстан и Узбекистан смогли договориться по всем спорным участкам государственной границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге в Бишкеке глава кыргызской правительственной комиссии по демаркации и делимитации границы, председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камычыбек Ташиев.

"Все спорные участки на кыргызско-узбекской границе решены", - сказал он.