В России застрелили 12-летнего мальчика

Следователи возбудили уголовное дело после смерти 12-летнего мальчика, обнаруженного с огнестрельным ранением в частном доме в Новошахтинске Ростовской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.

По его словам, тело 12-летнего мальчика с огнестрельным ранением было обнаружено днем 24 марта в одном из частных домов в селе Алексеевка Октябрьского района. На месте было найдено охотничье ружье "Сайга 12с", два патрона и одна стреляная гильза.

"Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - сказал он, добавив, что в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка.

Представитель прокуратуры области добавил, что ведомство организовало проверку "причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций".

"В том числе будет дана оценка соблюдению требований законодательства о порядке хранения огнестрельного оружия", - отметил он.