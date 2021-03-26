В России застрелили 12-летнего мальчика
Следователи возбудили уголовное дело после смерти 12-летнего мальчика, обнаруженного с огнестрельным ранением в частном доме в Новошахтинске Ростовской области.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
По его словам, тело 12-летнего мальчика с огнестрельным ранением было обнаружено днем 24 марта в одном из частных домов в селе Алексеевка Октябрьского района. На месте было найдено охотничье ружье "Сайга 12с", два патрона и одна стреляная гильза.
"Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - сказал он, добавив, что в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка.
Представитель прокуратуры области добавил, что ведомство организовало проверку "причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций".
"В том числе будет дана оценка соблюдению требований законодательства о порядке хранения огнестрельного оружия", - отметил он.
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